Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Rutin olarak yürütülen temizlik faaliyetleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde dere yatağının yağışlara hazır hale getirilmesi amacıyla detaylı biçimde ele alındı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde altyapı ve çevre temizliğine verdikleri önemi vurguladı.

Manisa'nın her köşesinde kış mevsimi öncesinde gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Dutlulu, 'Çaybaşı Deresi başta olmak üzere 17 ilçemizdeki tüm dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız, hemşerilerimize daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir şehir yaşamı sunmak. Kentimizin doğasını korumak adına yürüttüğümüz bu mücadelede tüm vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyor; derelerimizi ve çevremizi temiz tutmaya davet ediyorum' dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay ise yürütülen saha operasyonuna ilişkin de, şehir merkezinden geçen Çaybaşı Deresi'nde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerimizle birlikte detaylı bir temizlik gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlardan dereleri çöp ve moloz alanı olarak kullanmamaları konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.