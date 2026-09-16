DİSK/Genel-İş'e bağlı işçiler, toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farklarının eksiksiz ve zamanında ödenmediğini belirterek belediye yönetimine çağrıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Yeni Partili Deniz Dalgıç'ın başkanlığındaki Mudanya Belediyesi bünyesinde çalışan şirket işçileri, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından ödenmesi gereken ücret farklarının tamamının hâlâ yatırılmadığını belirterek kamuoyuna açıklama yaptı.

İşçiler, ücretlerinin yalnızca yüzde 70'lik kısmının ödendiğini, kalan hak edişlerin ise geciktirildiğini ifade etti.

DİSK-Genel-İş Sendikası tarafından da desteklenen açıklamada, belediyede çalışan memur personelin de benzer şekilde mağdur edildiği öne sürüldü. Okulların açıldığı ve hane giderlerinin arttığı bir dönemde yaşanan gecikmenin çalışanları zor durumda bıraktığı vurgulandı.

'HAKLARIMIZ LÜTUF DEĞİL, KAZANILMIŞ HAKKIMIZ'

Mudanya Belediyesi işçileri, kimseye ayrıcalık talep etmediklerini, tek isteklerinin toplu iş sözleşmesinden doğan mali haklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi olduğunu belirttikleri açıklamada, 'Alın terimizin karşılığı olan ücretlerimiz bir lütuf değildir. Bu ücretler emeğimizin karşılığı ve hukuken kazanılmış haklarımızdır' denildi.

BELEDİYE YÖNETİMİNE ÇAĞRI

İşçiler, belediye yönetimine seslenerek hakların daha fazla geciktirilmemesini ve toplu iş sözleşmesinden doğan tüm ödemelerin yapılmasını talep etti. Açıklamada, Mudanya'nın yol, park, temizlik ve fen işleri gibi birçok alanında görev yapan işçilerin belediye hizmetlerinin devamlılığını sağladığı, buna rağmen emeğin karşılığını alamamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

DİSK-Genel-İş Sendikası ise işçilerin haklarının takipçisi olacaklarını ve mağduriyet giderilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.