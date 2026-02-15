Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl, 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, yoğun katılımla gerçekleşti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, ana sponsorluğunu VakıfBank'ın üstlendiği; Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun 46'ncısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 'Koş, Dünyaya Nefes Ol' mottosuyla düzenlenen yarışın startını, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Tahir Şahin, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile birlikte verdi.

41 ülkeden toplam 2 bin 936 sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyon, Halk Koşusu ile başladı. Ardından 21 kilometrelik Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton ve 1 kilometrelik Çocuk Koşusu parkurlarında yarışlar gerçekleştirildi.

HEDEFİMİZ TAM MARATON'A DÖNÜŞTÜRMEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun önemine değinerek şu açıklamada bulundu: 'Trabzon tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra olimpik düzeyde sporun icra edildiği bir kenttir. 46'ncı maratonun gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, 50'nci yılda İstanbul'daki gibi tam maraton düzenlemek. Böylece Anadolu'daki tek tam maraton olmasını arzu ediyoruz. Katılım her yıl artıyor; geçen yıl 21 ülkeden sporcu vardı, bu yıl 41 ülkeden 2 bin 936 sporcu Trabzon'da buluştu.'

HER SPORCU TURİZM ELÇİSİ OLACAKTIR

Başkan Genç, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcuların Trabzon'da buluştuğunu belirterek,'' Bu organizasyon yalnızca bir yarış değil; aynı zamanda tanışma, kaynaşma ve dostluk ortamıdır. Sporun birleştirici gücüyle güzel anılar biriktirilmesini temenni ediyoruz. Trabzon'dan ayrılan her sporcu, hem güzel şehrimizin hem de ülkemizin bir turizm elçisi olacaktır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Genç ve protokol üyeleri de koşuya katıldı.