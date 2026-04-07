Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 5 yeni kamyon ve 1 iş makinesi daha kazandırdı. Yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Sıfır kamyon ve iş makinesi alımlarında yüzde 50 oranında artış sağlayarak filomuzun gençleşmesine katkı sunduk' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Toplam 46 milyon 500 bin TL'lik yatırımla filoya kazandırılan 5 yeni kamyon ve 1 iş makinesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katıldığı törenle hizmete alındı.

Trabzon'un geniş ve zorlu bir yol ağına sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, '22 bin kilometrelik yol ağımızın 20 bin kilometresi büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda. Bu da altyapı anlamında ciddi bir yük getiriyor. Yol yapımı, asfalt serimi, beton yol uygulamaları ve sanat yapıları çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yaptığımız yollar kadar sanat yapılarına da önemli maliyetler ayırıyoruz' ifadelerini kullandı.

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SAYISINI YÜZDE 50 ARTIRDIK

Göreve başladıklarında 84 olan iş makinesi sayısını 120'ye, 41 olan kamyon sayısını ise 61'e çıkardıklarını belirten Başkan Genç, 'Hizmet alımından ziyade kendi imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirme yönünde bir politika benimsedik' diye konuştu.

HİZMETTE VERİMLİLİK ARTIYOR

Yeni yatırımların hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Başkan Genç, şunları söyledi: 'Amacımız vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. İlçe belediyelerimizle güçlü bir koordinasyon içinde, yol ayrımı gözetmeden ulaşım standardını yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomik ömrünü doldurmaya yaklaşan araçlar ciddi bakım giderleri oluşturuyor. Yeni araçlarla hem bu maliyetleri azaltıyoruz, hem personelimizin güvenli çalışmasını sağlıyoruz, hem de daha teknolojik imkanlara sahip ekipmanlarla iş verimliliğini artırıyoruz. Bu yatırımla birçok hedefimizi aynı anda gerçekleştiriyoruz. Yeni araçlarımız şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.'