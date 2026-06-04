Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali'nin kapanışında sahnelediği 'Masanın Altında' adlı oyunla sanatseverlerden tam not aldı. Festival programının son oyunu olarak sahnelenen yapım, Ordulu izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnelediği performanslarla Türkiye geneli perdelerde ilgi görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu sahnesinde perde açan 'Masanın Altında', sıra dışı hikâyesi ve başarılı sahne performansıyla dikkat çekti. Gösterim boyunca ilgiyle takip edilen oyun, final sahnesinde uzun süre alkışlandı.

Absürt komedi türündeki oyun, Fransa'ya sığınmacı olarak gelen Dragomir'in çeviri yaparak yaşamını sürdüren Florence ile yolunun kesişmesini konu alıyor. Florence'nin çalışma masasının altını kiralayan Dragomir'in eve gelişiyle birlikte evin kapısından içeri giren herkesin hayatı beklenmedik şekilde değişmeye başlıyor. Sürprizlerle dolu hikâye, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

GÜÇLÜ OYUN, ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı oyuncuları Ordu'da büyük ilgi gördü. Seçil Mutlu, Ozan Şahin, Nursel Çeliktürk, Emre Işık ve Cüneyt Gürbüz'ün rol aldığı oyun, oyuncuların başarılı performanslarıyla öne çıktı. Sahnedeki uyumları ve karakterlere kattıkları yorumlarla beğeni toplayan ekip, Ordu seyircisinden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, katıldığı ulusal festivallerde kenti başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Farklı şehirlerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden ekip, sanatın birleştirici gücünü geniş kitlelere ulaştırıyor. Bu kapsamda 'Masanın Altında' adlı oyun, 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali'nin kapanışına damga vurdu.