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İzmir'de uyuşturucu operasyonu... 371 kilogram skunk ve esrar ele geçirildi

Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Elde edilen bulguların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenilirken, süreçle ilgili değerlendirmelerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, sanatçının test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Soruşturma çerçevesinde Berkay Şahin'den alınan kan, idrar ve saç numuneleri detaylı analizden geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Berkay Şahin'den alınan kan, idrar ve saç numunelerinin laboratuvar incelemeleri tamamlandı.

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