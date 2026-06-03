Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Berkay Şahin'den alınan kan, idrar ve saç numunelerinin laboratuvar incelemeleri tamamlandı.
İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı Berkay Şahin hakkında gerçekleştirilen laboratuvar incelemeleri sonuçlandı.
Soruşturma çerçevesinde Berkay Şahin'den alınan kan, idrar ve saç numuneleri detaylı analizden geçirildi.
Yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, sanatçının test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Elde edilen bulguların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenilirken, süreçle ilgili değerlendirmelerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.
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