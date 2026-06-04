Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 'Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim' temalı yıl sonu sergisi açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi fuaye alanında açılan sergiye Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile Melikgazi Halk Eğitim Müdürü Ahmet Oğuz ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Melikgazi Halk Eğitim Müdürü Ahmet Oğuz, 'Melikgazi Halk Eğitim Merkezi olarak Melikgazi Belediyemizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bizden desteklerini esirgemiyorlar. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Melikgazi olarak 1001 halk eğitim merkezi arasından kapasite artırımı projesi kapsamında Türkiye 7'ncisiyiz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergimiz hayırlı olsun.' diye konuştu.

Atölye Melikgazi'de Emekler Ürüne Dönüşecek

Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerini geliştirmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Bir yıl sonu sergisini daha yapıyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özverili bir şekilde tesislerimize destek veriyorlar. Kadınlarımıza ve kursiyerlerimize de teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler üretiyorlar. Artık bu ürünler Atölye Melikgazi'de ürüne dönüşecek. Ürün başına belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da ev bütçesine biraz katkımız olacak. İlk atölye Melikgazi'yi de inşallah Mimarsinan Mahallemiz de açıyoruz. Daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Kadınlarımıza belli ürünleri burada ürettirip satın alarak onların bütçesine katkı sağlayacağız. Onlardan aldıklarımızın satışını da belediye olarak biz yapacağız. Kadınlarımızın emekleri böylece ürüne dönüşecek. Serginin hayırlı olmasını diler, emeği olan tüm kursiyerlerimize ve herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sanat Melikgazi'de de kurslarımız devam edecek. Oraya da herkesi bekliyoruz.' dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, 'Öğrenmek hayat boyu süren bir süreç. Bu anlamda da halk eğitim çok kıymetli. Sayın Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na bizlere verdiği destek için teşekkür ederim. Melikgazi'de önümüze bir vizyon koyup sanat merkezleri, Gön Han gibi takdir ettiğimiz, görünce aşık olduğumuz tesislerin olması da çok kıymetli. Ben bu güzel sergide emeği geçen kursiyerlerimizi tebrik eder, serginin hayırlı olmasını dilerim.' dedi.