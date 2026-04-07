İzmit'te kadınlar, Dünya Sağlık Günü'nde sağlıklı yaşam için yeniden yürüyüşte buluştu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri kapsamında düzenlediği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yeniden start verdi.

Ramazan ayının ardından ilk kez gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, SEKA Park'ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlar hem temiz havada yürüyüş yaparak spor yapma imkânı buldu hem de sosyalleşme fırsatı yakaladı.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüş organizasyonlarıyla; kentte halk sağlığının ve yaşam kalitesinin artırılması, kentsel hareketliliğin teşvik edilmesi ve vatandaşların düzenli yürüyüş alışkanlığı kazanması hedefleniyor.