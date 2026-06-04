Ağrı Valiliği himayelerinde ve Ağrı İl Özel İdaresi'nin teknik ile maddi destekleriyle Eleşkirt ilçesinde hayata geçirilecek Güneykaya Mesire Alanı, bölgeye yeni bir sosyal yaşam ve dinlenme alanı kazandıracak.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı İl Özel İdaresi'nin teknik ve maddi destekleriyle Eleşkirt ilçesinde yapılacak Güneykaya Mesire Alanı Projesi için hazırlıklar başladı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un öncülüğünde, Güneykaya Kayak Tesisleri'nin bulunduğu bölgede sosyal hareketliliği artırmak ve vatandaşlara doğayla iç içe modern bir dinlenme alanı sunmak amacıyla planlanan proje, yaklaşık 50 dekar alan üzerinde hayata geçirilecek.

GÜNEYKAYA BÖLGESİNE YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI

Proje kapsamında kafeterya, paintball sahası, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, pergolalar, açık ve kapalı kamelyalar, çocuk oyun parkları, mescit, oturma bankları, çeşmeler, otopark ve farklı sosyal donatı alanları vatandaşların hizmetine sunulacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde planlanan mesire alanı, ailelerin güvenli ve huzurlu vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olarak tasarlanıyor.

Güneykaya Mesire Alanı'nın, Eleşkirt'in sosyal yaşamına ve Ağrı'nın alternatif dinlenme alanlarına önemli katkı sunması bekleniyor. Kayak tesisleri çevresinde oluşturulacak bu alanla birlikte bölgenin yalnızca kış aylarında değil, yılın farklı dönemlerinde de vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Ağrı Valiliği, projenin tamamlanmasıyla birlikte Güneykaya bölgesinin sosyal, kültürel ve turistik hareketliliğinin artacağını belirterek, mesire alanının Ağrı'ya hayırlı olmasını diledi.