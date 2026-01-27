Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde bozuk yol bırakmamak amacıyla aralıksız çalışıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 2025 yılında 401 bin 925 ton asfalt, 229 bin 468 metrekare beton yol ile 117 bin 560 metrekare parke ve kaldırım imalatı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, 2026 yılında da 18 ilçe genelinde yaya ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

CADDE VE SOKAKLAR YENİLENİYOR

Ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirde bozuk yol bırakmamak adına yoğun mesai harcayan ekipler, Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi ve Gülbaharhatun Mahallesi Mumcular Sokağı'nı yaklaşık 600 metrelik yol, asfalt kazıma ve serim çalışmalarıyla tamamen yeniledi.

Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ Mahallesi yolunda ise bin metrelik asfalt serim çalışması devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun önemli ölçüde artması hedefleniyor. Öte yandan Arsin ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile Araklı ilçesi Türkeli Mahallesi'nde taş duvar yapım çalışmaları sürdürülüyor.

GÜÇLÜ ULAŞIM ALTYAPISI HEDEFLENİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

18 ilçemizin tamamında, ihtiyaç önceliklerine göre programlanan çalışmalarımızla bozuk yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yapılan her çalışmada kalite, dayanıklılık ve uzun ömürlü çözümler esas alınmakta; vatandaşlarımızdan gelen talepler titizlikle değerlendirilerek sahaya yansıtılmaktadır. Trabzon'un her mahallesinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımız sürecek' denildi.