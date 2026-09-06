Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Mataracı Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka ilçesine bağlı Mataracı Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Genç, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda vatandaşlara hitap eden Başkan Genç, 'Cenab-ı Allah nasip etti, bugün Mataracı'da sizlerle bir araya geldik. Bu güzel buluşma vesilesiyle, Mataracı'da gerçekleştirilen etkinliklerin başlamasında emeği bulunan, doğduğu topraklara olan vefasını hiçbir zaman eksik etmeyen Ali Kemal Aktürk ağabeyimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu buluşmalar çok kıymetlidir. Bugün, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Siyaset başka bir şeydir. Her hemşerimizin, her vatandaşımızın tercihi saygıdeğerdir. Demokrasiye inanıyorsak, birbirimizin tercihlerine de saygı duymamız gerekir' dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE İLELEBET SAHİP ÇIKACAĞIZ

Başkan Genç, ecdadın mirasına sahip çıkarak güçlü bir Türkiye için kenetlenmek gerektiğine vurgu yaparak, 'Bundan 100 yıl önce bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak bizlere bırakan aziz şehitlerimizi, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, Türk milletinin gururu, bağımsızlığımızın nişanesi ve sembolüdür. Aziz ecdadımız, canlarıyla ve kanlarıyla bizlere bu vatanı ve bu bayrağı emanet ederek, onu ilelebet gökyüzünde dalgalandırmamızı istedi. Bugün de dünyada yaşanan gelişmeler karşısında güçlü ve birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Kuzeyimizde savaş yaşanıyor. Güneyimizde İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı var. Dünyanın farklı bölgelerinde güç mücadeleleri devam ediyor. Böylesine hassas bir dönemde güçlü, bağımsız ve ayakta duran Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruması büyük önem taşıyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin' diye konuştu.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Bu buluşmalar aynı zamanda bizlere bu toprakların değerini ve emanetini hatırlatıyor. Bu güzel vatanın ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını da bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu nedenle bugün Mataracı'dayız. Cenab-ı Allah nasip etti, Maçka'nın bir evladı olarak bugün Trabzon'da önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyorum. Sizlerin destekleriyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Maçka'nın, Mataracı'nın, bu ilçenin, bu köylerin ve bu toprakların bir evladının Trabzon'da yetki ve sorumluluk sahibi olması için güçlü destek verdiniz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Ancak mutluluk ve gurur şahsi duygulardır. Asıl önemli olan bunun karşılığını doğduğumuz ve bizleri yetiştiren bu kadim topraklara hizmet ederek verebilmektir. Bu benim için hem bir vazife hem de büyük bir şeref ve borçtur. Eğer beni bu topraklar yetiştirdiyse, büyüttüyse, ben de yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Maçka'mıza, Mataracı'mıza ve bütün köylerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Allah bizlere daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.'

ETKİNLİK ALANI SÖZÜ

Şenlik alanında bulunan atıl okulu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devralacaklarını açıklayan Başkan Genç, 'Burası çok güzel isimlerin yetiştiği eski bir okulumuz ve bahçesi. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devralacağız. Burayı köyümüzün genel bir etkinlik alanı olarak düzenleyeceğiz. Betonunu dökeceğiz ve güzel modern çadırların da yer aldığı bir etkinlik alanını inşallah oluşturacağız. Seneye, inşallah bunu yapmış olacağız' dedi.