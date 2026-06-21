Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir gelecek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ayasofya sahil kıyı bandında atık toplama etkinliği düzenledi. Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve sağlık çalışanları sahilde çevre temizliği yaptı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Sahilde Atık Toplama Etkinliği', Ayasofya mevkii sahil kıyı bandında yoğun katılımla yapıldı.

Etkinliğe Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği personelleri ile Trabzon Özel Candan Koleji öğrencileri de destek verdi. Katılımcılar, sahil boyunca ve kayalık alanlarda biriken çeşitli atıkları toplayarak hem çevrenin temizlenmesine katkı sundu hem de çevre kirliliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturdu.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ORTAK HAREKET

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: 'Şehrimizin farklı kurumlarıyla yürüttüğümüz iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikle çevre duyarlılığının artırılması, ortak yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam farkındalığının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımını teşvik ederek kalıcı bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Trabzon için çevre odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinliğimize katkı sağlayan KTÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği personelleri ile Özel Candan Koleji öğrencilerine teşekkür ediyoruz.'