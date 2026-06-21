İstanbul Beylikdüzü'nde Babalar Günü kapsamında yerel yönetim tarafından düzenlenen etkinliklerde babalar ve çocukları bir araya geldi. Seminerlerden atölyelere, doğayla iç içe gerçekleştirilen Baba Çocuk Kampı'nda aileler keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı seminerler, yaratıcı atölyeler ve Baba Çocuk Kampı'nda babalar ve çocukları buluşturdu.

Babalar Günü kapsamında düzenlenen 'Modern Dünyada Baba Olmak' seminerlerinde uzman isimler; günümüzde babalık rolü, çocuklarla sağlıklı iletişim ve güçlü aile bağlarının oluşturulması üzerine katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Seminerlerde ebeveynlerin çocuk gelişimine yönelik farkındalık kazanmasına katkı sağlayacak önemli başlıklar ele alındı.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen 'Babama Bileklik Yapıyorum' ve 'Tişört El Baskısı' atölyelerinde ise çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koyarak babaları için özel hediyeler hazırladı.

Gün kapsamında ayrıca, Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı'nda 'Baba Çocuk Kampı' düzenlendi. Babaların çocuklarıyla katıldığı kampta katılımcılar; kampçılık eğitimleri, takım oyunları, atölyeler, doğa etkinlikleri, ateş gecesi ve çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi. Doğayla iç içe gerçekleşen ve iki gün süren kamp boyunca aileler hem eğlendi hem de birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.