Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yomra'da hayata geçirilecek Kaşüstü Halk Plajı Projesi için ihale süreci başlıyor. Modern sosyal donatıları, spor alanları ve erişilebilir yapısıyla tasarlanan proje, sahili yeni bir yaşam merkezine dönüştürecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde hayata geçireceği Kaşüstü Halk Plajı 1. Etap Projesi için ihale hazırlıklarını tamamladı.

Kaşüstü sahilinde gerçekleştirilecek düzenleme çalışmalarıyla bölge, modern sosyal donatıları, spor alanları ve erişilebilir yapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak yeni bir yaşam alanına dönüşecek.

Kaşüstü Sahil Projesi, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hızla hayata geçirilecek. Proje kapsamında Yomra'ya yalnızca bir plaj değil, her yaştan vatandaşın faydalanabileceği kapsamlı bir sahil yaşam alanı kazandırılacak.

PROJE KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEKLER

Projede restoran, büfe, kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor ve rekreasyon alanları, bisiklet yolu, mescitler, soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler yer alacak. Sahil boyunca vatandaşların konforunu artıracak sosyal donatılar oluşturulurken, ailelerin güvenli ve huzurlu vakit geçirebileceği yeni bir sahil düzenlemesi hayata geçirilecek.

Dezavantajlı bireylerin plajdan rahatlıkla faydalanabilmesi amacıyla erişim rampaları ve kumsal üzerinde yürüyüş platformları inşa edilecek. Çocuklar için oyun alanları, gençler ve spor tutkunları için çeşitli aktivite alanları oluşturulurken, sahil boyunca bisiklet ve yürüyüş yolları da yapılacak.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kaşüstü Sahil Projesi'nin Yomra'ya önemli bir değer katacağını belirterek, 'Kaşüstü'nde hayata geçirmeyi planladığımız sahil projesi, seçim döneminde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden biriydi. Projemizin hazırlıklarını tamamladık ve inşallah kısa süre içerisinde ihale sürecini başlatacağız. Yomra'mızın ihtiyaçlarına cevap verecek, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güvenle vakit geçirebileceği, sosyal, sportif ve rekreasyon alanlarıyla donatılmış modern bir sahil yaşam alanını ilçemize kazandıracağız. Bu dönem içerisinde projemizi süratle tamamlayarak hem Yomra'mızın hem de Trabzon'umuzun kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Kaşüstü sahili, yapılacak düzenlemelerle bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek' dedi.