GAZİANTEP – Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, birden fazla ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin 13 ilde düzenlediği çalışmalarda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrasında mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, örgütlü şekilde gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtirken, olayla bağlantılı yeni kişi ve delillere ulaşılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyal ve çeşitli dokümanların incelemeye alındığı, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği ifade edildi.