Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görev yapan kadınlar, Babalar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Kadınların kendi el emekleriyle hazırladığı hediyeler huzurevi sakinlerine takdim edilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar ve huzurevi sakinleri bir araya gelerek sohbet etti, türküler söyledi ve keyifli vakit geçirdi. Sevgi, saygı ve dayanışmanın ön plana çıktığı etkinlikte huzurevi sakinleri yalnız olmadıklarını bir kez daha hissederek, özel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

DUYGULAR KAĞIDA DÖKÜLDÜ

Etkinliğin en anlamlı bölümlerinden biri ise duygu paylaşımı oldu. Kadın Danışma Merkezi'nden gelen personeller huzurevi sakinlerine kâğıtlar dağıtarak o an hissettikleri duyguları yazmalarını istedi.

Daha sonra isim belirtilmeden tek tek okunan notlar salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Özlem, sevgi, aile hasreti ve mutluluk gibi duyguların yer aldığı mesajlar hem huzurevi sakinlerini hem de etkinliğe katılanları derinden etkiledi.

Daha sonra Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde kadınların kendi el emeğiyle hazırladığı hediyeler Babalar Günü anısına huzurevi sakinlerine takdim edildi. Büyük bir özenle hazırlanan hediyeler karşısında duygulanan yaşlılar, kendilerini unutmayarak yanlarında olan kadınlara teşekkür etti.