Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Köprübaşı ilçelerindeki çilek üreticilerinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yüzde 75 hibeli malç naylonu desteği sağladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koordinasyonunda Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi ile Köprübaşı ilçesinde çilek üreticilerine yönelik destek projesi hayata geçirildi. Düzenlenen teslim programında, toplam 73 üreticiye her biri yaklaşık bir dönümlük araziyi kaplayacak uzunlukta olan malç naylonları dağıtıldı. Dağıtım programına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve çok sayıda üretici katıldı.

'ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, kendisinin de bir üretici olarak tarım sektörünün yaşadığı zorlukları yakından bildiğini belirterek şunları söyledi: 'Üretim maliyetlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ve bürokratlarımızın desteğiyle tarımdaki en büyük girdi maliyetlerini en aza indirecek yardım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hepimize hayırlı olsun. Bölgemizin kendine has kokusu ve lezzetiyle öne çıkan Gökeyüp çileklerini, el birliğiyle bölge halkımızın tüketimine arz etmeyi sürdüreceğiz.'

'HEDEF KİTLEMİZ KÜÇÜK ÜRETİCİLER'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise bütçe imkanlarını en doğru şekilde değerlendirmek adına küçük üreticiye odaklandıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: 'Malç naylonu desteğimiz; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve 4 dönümün altında çilek üretim alanına sahip üreticilerimizi kapsıyor. Bütçe imkânları ve artan maliyetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hedef kitlemizi küçük üreticiler olarak belirledik. Sizlerin üretime devam edebilmesi adına, meclis kararımız doğrultusunda maliyetin yüzde 75'ini hibe olarak karşılıyoruz. Taleplere göre üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getiren yerel temsilciler ve üreticiler, belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.