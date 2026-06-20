İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İstanbul programı kapsamında İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur ile birlikte ilçede adeta çıkarma yaptı. Önce mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Karakaş ve Çapur, ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşın ve esnafın nabzını tuttu.

Seçim bölgesindeki çalışmalarının yanı sıra partisinin saha programlarına destek vermeye devam eden İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İstanbul’daki durağı Gaziosmanpaşa oldu. İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur’un ev sahipliğinde gerçekleşen program, yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı olan mahalle muhtarlarıyla buluşma toplantısıyla başladı. Toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.

Muhtarlarla İstişare Toplantısı

İlçe Başkanı Harun Çapur ve Milletvekili Ömer Karakaş, ilçede görev yapan muhtarların altyapı, sosyal donatı alanları ve mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek not aldı. Toplantıda konuşan Ömer Karakaş, muhtarlık kurumunun demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın derdiyle ilk yüzleşen, mahallenin sorununu en iyi bilen her zaman muhtarlarımızdır. Bugün burada Gaziosmanpaşa'nın kıymetli muhtarlarıyla bir araya gelerek hem yereldeki eksikleri birinci ağızdan dinledik hem de çözüm önerilerimizi paylaştık. Muhtarlarımızın dile getirdiği her bir talebi Ankara’da meclis gündemine taşımak bizim görevimizdir" dedi.

Karakaş ve Çapur'dan Esnaf Ziyareti

Muhtarlar buluşmasının ardından İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur, ilçe yöneticileriyle birlikte sahaya inerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa esnafının kapısını çalan, hayırlı işler dileyen Karakaş ve Çapur, esnafın ekonomik durumunu, girdi maliyetlerini ve ticaret hayatında yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde İlçe Başkanı Harun Çapur, Gaziosmanpaşa genelinde halkın içinde olmaya, sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Milletvekili Karakaş ise esnafın ve sokağın sesini her platformda haykıracaklarını belirterek gösterilen sıcak ilgiye teşekkür etti.

Program, esnaf ve vatandaşlarla çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.