Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İslamdağ'da yaşanan heyelan sonrası vatandaşların mağdur olmaması amacıyla oluşturulan alternatif yolu beton konforu ile buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar sonrası çok sayıda heyelan meydan geldi. Yağışların ilk anından itibaren sahada olan Büyükşehir Belediyesi heyelanlara anında müdahale ederek ulaşımda aksaklıkların en aza indirilmesini sağladı.

HEYELAN SEBEBİYLE OLUŞTURULAN ALTERNATİF YOLA BETON KONFORU

Aşırı yağışlara bağlı heyelan yaşanan Fatsa'nın İslamdağ mahallesindeki yol ulaşıma kapanırken Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alternatif bir güzergah oluşturuldu. İslamdağ mahallesinden yeni Korgan yoluna bağlantı sağlayan güzergah vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla beton yol konforu ile buluşturuldu.

İSLAMDAĞ MUHTARI MEHMET DİK: 'BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Yapılan çalışmaları değerlendiren Fatsa İslamdağ Mahalle Muhtarı Mehmet Dik, vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehrin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Güler'e teşekkürlerini ileten Muhtar Dik, 'Aşırı yağışlar sonrası yaşanan heyelanda ana güzergahımız kapandı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemizce alternatif bir yol oluşturuldu. Şimdide bu yolumuz beton konforuna kavuşuyor. Bize her an destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere tüm ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.