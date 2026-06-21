İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi'nde Babalar Günü dolayısıyla film gösterimi yapıldı. Huzurevi sakinleri, birlikte Babam ve Oğlum filmini izleyerek duygusal anlar yaşadı. Babalar Günü'nü kutlayan huzurevi sakinleri, yaşam deneyimlerinden yola çıkarak genç kuşaklara da önemli tavsiyelerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Huzurevi'nde Babalar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleri beraber Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum filmini izledi. Hem duygusal hem neşeli anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinleri, Babalar Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Babalığın önemine dikkat çeken ve gençlere tavsiyelerde bulunan huzurevi sakinlerinden Şevket Öztürk, 'Babalarımızı kaybettik, şimdi çocuklarımız ve torunlarımız var. Babalık büyük sorumluluk gerektirir. Çocukları yetiştirmek ve topluma faydalı bireyler olarak kazandırmak önemlidir. Ülkemizde gençlerin yurt dışına gitmesini üzüntüyle karşılıyorum. Gençlerimiz, ailelerinin yanında, kendi ülkelerinde mutlu yaşayabilmeli. Annesine, babasına, ülkesine, demokrasiye ve insan haklarına saygılı nesiller yetişmesini diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Dünyadaki tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun' dedi.

'BABA GİBİ BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN'

Huzurevi sakini ve emekli öğretmen Turgut Temur ise 'Babamızı hiç unutmadık, zaman zaman mezarını ziyaret ederim. Baba olmak sadece çocuk sahibi olmak değildir. Gerçek baba olmak; evladının acısını kendi acısından daha fazla hissedebilmektir. Çocuklar babalarından ne görürlerse onu uygularlar. Topluma iyi insanlar yetiştirmek gerekir. Bütün babaların, özellikle de baba gibi babaların Babalar Günü kutlu olsun' diye konuştu.

Kurum çalışanlarıyla baba-evlat ilişkisi kurduklarını ifade eden Niyazi Kül, 'Toplumumuz daha sağlıklı ve güçlü bağları hak ediyor. Tüm babaların sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir Babalar Günü geçirmesini diliyorum. Gençlere de sesleniyorum; babalarınızın kıymetini bilin' ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakini Sami Güler şöyle konuştu: 'Burada huzurluyuz. Kışın soğuğunu, yazın sıcağını hissetmiyoruz. Yaşantımız güzel. Evlat babaya, baba da evlada muhtaçtır. Babalar Günü'nü kutluyor, bu özel günü sevinçle geçiriyoruz.'