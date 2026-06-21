Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun ücretsiz ziyaret süresini bir hafta daha uzattıklarını duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) içerisinde hayata geçirdiği Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açıldığı ilk günden itibaren bu kentin yeni turizm alanı olacağını gösterdi.

Körfez Aqua, ilk gün tam 15.150 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu ilgi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı çok sevindirirken, Körfez Aqua ile ilgili yeni bir karar alınmasını beraberinde getirdi. Tanıtım töreninde, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun ilk 2 gün ücretsiz olduğunu açıklayan Başkan Büyükakın, başta çocuklar olmak üzere herkesi mutlu edecek yeni bir müjde daha verdi.

Başkan Büyükakın, ücretsiz ziyaret süresini uzattıklarını duyurdu. Kocaelililere, gösterdikleri ilgi nedeni ile teşekkür eden Başkan Büyükakın, gösterilen teveccühden ötürü ücretsiz ziyaret süresini uzattıklarını belirtti.

Akvaryum, bakım günü olan pazartesi günü hariç, 23 Haziran Salı gününden 28 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.