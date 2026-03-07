Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte katıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan dolayısıyla vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor. Yavaş bu kez de Haymana Belediyesi'nin düzenlendiği iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte katıldı.

KOÇ: 'EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Programın açılış konuşmasını yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'İnşallah en kısa zamanda da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yollarımızın yapımına da başlayacağımızın müjdesini buradan vermiş olayım' dedi. Gece gündüz vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Koç, 'Ama burada bizim en büyük destekçimiz, olmazsa olmazımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sözlerine, 'Öncelikle Ramazan'ınız tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin' diyerek başladı.

HAYMANA'YA 3.7 MİLYARLIK YATIRIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Haymana'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu: 'Biz 2019'da görev devraldığımızda baktık ki Ankara'nın tüm dış ilçeleri çok mahrum durumda. Bir çok köyde su yok. Bir çok köyde kanalizasyon yok, yol yok. Şimdiye kadar ki siyasiler seçimi kazanmış, büyükşehre çekilmiş ve bir daha da buralara seçimden seçime uğramış. Hatırlarsanız Haymana'da sel oldu geldim, başka tür programlar oldu geldim 2019-2024 arası. Ancak bir eksiklik vardı, elimizden tutacak belediye başkanına ihtiyaç vardı. Biz hiç kimseyi ayırmadık. Haymana bize 2019 yılında oy vermedi diye ters dönmedik. Yani eskiden diyorlardı ki 'Kime çok oy verdiyse ilk hizmeti oradan yapacağım, oy vermeyene hizmet yapmayacağım' felsefesi vardı. Biz bunu ortadan kaldırdık. Kimseyi ayırmadan bütün hemşehrilerimize hizmet ettik. Haymanayı' da ayırmadık, Haymana'da bunun mükafatını bize 2024 yılında verdi. Bugüne kadar Haymana'ya yaptığımız yatırım 3. 7 milyar TL. Eskiden oy alıp bir daha uğramıyorlardı, biz yapmaya devam edeceğiz. Görev süremiz bitene kadar hemşehrilerimizin arkasındayız. Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Buraya değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte geldik. Bir heyecana ortak olmak üzere geldik. Sevgili Levent Koç, buraya Haymana'ya girdiğimiz seçimlerde yüzde 2, yüzde 6, yüzde 20 oy aldığımız Haymana'ya iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Genç yaşında büyük bir heyecan yaşıyor. Bunun için de hem en büyük destekçisi hem de en büyük güvencesi şüphesiz Mansur Yavaş' diye konuştu.