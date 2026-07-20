Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı ve içme suyu çalışmaları esnasında bozulan yolları vakit kaybetmeden eski haline getiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların onarımını gecikmeden gerçekleştiriyor.

Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için azami hassasiyet ile sürdürülen çalışmalarda, altyapı imalatı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol, kaldırım ve parke onarımları ekipler tarafından hızla yapılıyor.

SAĞLAM ALTYAPI KONFORLU ULAŞIM

TİSKİ ekipleri, altyapı yatırımlarını sadece yeni hatların inşasıyla sınırlı tutmayıp, çalışma nedeniyle bozulan alanları da en kısa sürede eski haline getirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

BAŞKAN GENÇ: 'ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehir için zorunlu olduğunu belirterek, 'Şehrimizin geleceğini güvence altına alacak altyapı çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması en önemli önceliklerimizden biridir. Bu nedenle altyapı imalatı tamamlanan bölgelerde yol onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, yaşamın en kısa sürede normale dönmesini sağlıyoruz' dedi.