Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına Perşembe ilçesinde bir yenisini daha ekledi. Yeşilköy Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, mahalleyi modern ve konforlu bir yola kavuşturdu.

ORDU (İGFA) - Toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki yol, yalnızca Yeşilköy Mahallesi'ne değil, Sırakovancı ve Kutluca mahallelerine de hizmet vererek bölgedeki ulaşım kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yolun yeni haliyle hem ulaşımın kolaylaştığını hem de mahallenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Refik Demirel ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.