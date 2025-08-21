Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkların simgesi olan İstiklal Madalyası, 101 yıl aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen törenle Trabzon’a takdim edildi.TRABZON (İGFA) - Törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi bir gurur yaşadıklarını ifade ederek, “Bu madalya yalnızca şehrimizin değil, tüm milletimizin kahramanlıklarının tescilidir. Trabzon’un ve Trabzonluların göğsünde ilelebet onurla taşınacaktır” dedi.

1924 yılında alınan karar doğrultusunda, Kurtuluş Savaşı’nda cephelere silah ve mühimmat taşıyarak büyük fedakârlıklar gösteren Trabzon Kayıkçı Loncası adına kente İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak çeşitli sebeplerle bu madalya resmen teslim edilememiş, karar yalnızca arşivlerde kalmıştı. Yapılan titiz çalışmalar ve girişimlerin ardından, 101 yıl sonra o karar yerine getirildi. İstiklal Madalyası, 101 yıl aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref Holü’nde düzenlenen törenle Trabzon’a takdim edildi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Trabzon’un Milli Mücadele’deki rolünü anlatan kısa film gösteriminin ardından konuşmalar yapıldı, sonra da İstiklal Madalyası şehri temsilen Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a teslim edildi.

TRABZON İÇİN GURUR VESİLESİ

Törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları söyledi: “Bugün, Trabzon’un tarihine altın harflerle yazılacak bir gün yaşıyoruz. Kayıkçı Loncamız, deniz yoluyla cephelere silah, mühimmat ve asker taşıyarak Anadolu’nun dört bir yanında verilen mücadeleye katkı sunmuştur. Bu madalya, Kayıkçı Loncası’na, Trabzon’a ve bütün milletimize aittir. Her bir Trabzonlu için gurur vesilesidir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu onurlu miras, aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluğun da hatırlatıcısıdır. Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti en güçlü şekilde sahiplenmek, bu kahramanlık ruhunu genç nesillere aktarmak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı inanç ve kararlılıkla ülkemize hizmet etmektir. Bu madalya, Trabzon’un ve Trabzonluların göğsünde ilelebet onurla taşınacaktır. Bu madalyanın bir asır sonra şehrimize verilmesini sağlayan başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Trabzon halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”