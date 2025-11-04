Trabzon'da toplu taşıma, bisiklet kullanımı ile yaya ulaşımını artırmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefleyen çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım planı olan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin (SKUP) tanıtımı yapıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin (SKUP) tanıtıldığı Uluslararası Sürdürülebilir Ulaşım Konferansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa ayrıca Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutan Vekili İbrahim Afşin Tiryaki, Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, SKUP Proje Koordinatörü Samet Ali Yıldız, Proje Takım Lideri Sayın Jose Laffond Yges ve AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTMEK GÖREVİMİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon'umuzun bugünü ve geleceği adına çok önemli bir proje. Göreve geldiğimiz andan itibaren kadim şehrimizin daha yaşanabilir bir şehir olması konusunda gayret gösteriyoruz. Hizmetle mükellef olduğumuz şehrimizde yaşam standartlarını yükseltmekle görevliyiz. Şehrimizi, çok kıymetli hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için tercih edilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin, bu şehri ziyaret eden vatandaşlarımızın ve turistlerimizin hayatını ilgilendiren en önemli konu ulaşım. Şehir içi trafiği konusunda bu adımları profesyonel ve sürdürülebilir bir plan dahilinde atmayı zaruri gördük' dedi.

YENİLİĞİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şehrimizin evladı çok kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu Bey, attığımız tüm adımlarda olduğu gibi bu konuda da duyarsız kalmadı. Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir plana sahip olduk, bunu çok önemsiyorum ve kıymetli buluyorum. Ulaşım planlamamızda öncelikle toplu taşıma ve yayalaştırma esas alınıyor. Ayrıca artık akıllı sistemlerin de devreye girerek hem hızın hem de konforun esas alındığı planlama ile şehrimiz insanına önemli bir hizmeti vermenin gayretinde olacağız. Şehir insanının gündelik hayatında stresi yoğunlaştıran bu alanda bir çalışmayı ve yeniliği hayata geçirmiş olacağız.'

EKONOMİK OLARAK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Genç, projenin şehre katacağı değere de vurgu yaparak, 'Çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bütün fikirler alındı. Sıradan bir proje değil, harfiyen takip edildi ve profesyonel bir çalışma ortaya çıktı. 15 Haziran 2023 yılında başlandı ve 29 ay gibi bir süre çalışıldı. Trabzonlulara söz verdiğimiz gibi katılımcı bir belediyecilik anlayışının örneğini şehrimize kazandırıyoruz. Kamu ve özel olmak üzere 55 kurumumuzla istişare yapıldı. 127 kez toplantı gerçekleştirildi, bunları çok önemsiyorum. Ulaşım işini sürdürülebilir kılmak için bütün analizler ortaya konuldu. Uygulanabilmesi bakımından fayda-maliyet analizleri ayrıca ortaya konuldu ve güzel bir plan ortaya çıktı. Çalıştaylar yapıldı, mesai arkadaşlarımız Avrupa'da bu işi uygulayan şehirlerde incelemelerde bulundu ve tecrübelerini projemize kattık. Çok güzel bir iş ortaya çıktı. Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski hanımefendi uygulama konusunda desteklerini vereceklerini ifade ettiler, teşekkür ediyorum. Uygulama işi de bir profesyonellik istiyor. Bu bir üst yapı projesi değil, şehrin tamamını, insanımızın günlük hayatını ilgilendiren önemli bir çalışma. Beraber çalışıp bu güzel planı şehrimize kazandırmayı; hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize hizmet etmeyi arzuluyoruz. Bir planlamanın ötesinde vizyon da sunuldu. Güney Çevre Yolumuz ile sahildeki ulaşım ve yayalaştırma anlayışı da bir vizyon olarak ortaya konuldu. Bir şehrin hava, deniz, demir ve kara yolu olmak üzere bütün alanlarda ulaşılabilir olması o şehrin ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor. Şehre yatırımı isterken yatırımcının en önce sorduğu soru ulaşım ve erişimdir. Bu proje inşallah onlara da hizmet edecek. Büyük katkı sunan kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, teknik iş birliği ve finans destekleri için Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski hanımefendiye, projeyi takip eden AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Program Otoritesi Başkanı Burak Aykan'a, mesai arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

BİR PROJE DEĞİL DÖNÜM NOKTASI

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 'Bu proje, şehirlerimizin geleceğini yeniden tasarladığımız, hayat kalitemizi, çevremizi ve ulaşım alışkanlıklarımızı daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğumuz dönüm noktasıdır. Toplu taşımayı güçlendiren, yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik eden, karbon salımını azaltan bir vizyon ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar neticesinde trafik sıkışıklığında yüzde 30 azalma, karbon emisyonlarında yılda 25 bin ton düşüş, bisikletli ulaşımda 5 kat artış öngörülmektedir. Bu, hayat kalitesi açısından büyük sıçrama ve iyileştirmedir' dedi.

ÖNCÜ OLMAK VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, 'Türkiye Yüzyılı'nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleri ve hızlı iletişim ağları ile dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizin ve Avrupa Birliği'nin ortak çalışması ile yürütülen bu projemiz ulaştırma vizyonumuzu yerel ölçekte somutlaştıran önemli bir örnek niteliğindedir. Amacımız kentimizi sürdürülebilir, erişilebilir, güvenli ve çevre duyarlı bir ulaşım anlayışı ile geleceğe taşımak; yeşilin, mavinin ve hareketliliğin harmonisinde bir dünya markası yapmaktır' diye konuştu. Konferansta, SKUP Proje Koordinatörü Samet Ali Yıldız ve Proje Takım Lideri Jose Laffond Yges tarafından proje hakkında katılımcılara bilgi verildi. Konuşmaların ardından Başkan Genç, katkılarından dolayı Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti. Konferans 6 Kasım'da sona erecek.