KONYA (İGFA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yasa dışı avcılık yapan 3 kişi, Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Araçta parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirildi.

Ekipler, kaçak avda kullanılan tüfeğe ve yaban keçilerine el koyarken, şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin TL tazminat ve 21 bin 355 TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 TL ceza uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla kaydedildi.