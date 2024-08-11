Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentteki sahipsiz köpek sorununu çözmek için iki ayrı ilçede yaşam alanı oluşturacaklarını açıkladı. Günde 200 kilogram organik mama üretebilen tesisin açılışını yapan Başkan Genç, şehirde başıboş hayvan kalmayacağını ve sahiplenenlere destek vereceklerini vurgulayarak, “Trabzon, bu konuda örnek şehir olacak” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Mama Üretim Tesisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra ÇEVHAYKO, TRAHAYKO ve Necmi Aksu Sokak Hayvanları Derneği temsilcileri katıldı. Sokak hayvanları konusunun ülke genelinde hassasiyetle ele alınması gereken bir mesele olduğunu vurgulayan Başkan Genç, “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eder hale gelen bu konuda, meclisimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız yeni yasal düzenlemeleri zaruri görmüştür. Ancak, yerel yönetimler olarak biz de bize emanet olan canların hukukunu korumak adına yeni bir anlayışla hareket ediyoruz. Sokak hayvanları ya da sahipsiz hayvanlar olarak tanımlanan bu canları sahiplenmek ve onlara gereken özeni göstermek zorundayız. Bu canlar bize emanet ise, biz de onları sahiplenmeliyiz ve bu anlayışla hem kurumsal hem de bireysel olarak hareket etmeliyiz” diye konuştu.

SOKAKTA BAŞIBOŞ HAYVAN OLMAYACAK

Başkan Genç, “Mevcut yasamızda yapılan değişiklikle, sokaktan aldığımız hayvanları daha önce olduğu gibi rehabilitasyon merkezlerimize getiriyoruz, aşılarını, tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, can güvenliğini ilgilendiren bu konuda daha kapsamlı adımlar atıyoruz. Artık sokaktan aldığımız hayvanları barınaklarımıza getirip bakımını yapıyoruz, aşılamasını yapıyoruz, küpesini takıyoruz ve kısırlaştırıyoruz. Bundan sonra ise sahipsiz hayvan kategorisinden çıkartarak sahiplendirme faaliyetlerine ciddi manada ağırlık vereceğiz. Bütün hemşehrilerimize ve hayvanseverlere çağrıda bulunuyorum. Artık sokakta başıboş hayvanlarımız olmayacak. Ancak bu, sokakta hiç hayvan olmayacak anlamına gelmiyor. Belki sokağımızda bir köpek göreceksiniz ama ona nezaret eden bir sahibi olacak” dedi.

YOMRA VE ÇARŞIBAŞI’NDA BARINAK KURULACAK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trabzon'umuzda şu anda 80 dönümlük bir alanda, 14 bin metrekare kapalı alanıyla, 450-500 köpek kapasiteli bir barınağımız var. İlaveyle 650-700 kapasiteye ulaşabilecek bir potansiyele sahibiz. Bu barınağımızda 250 civarında köpeğimiz var. Yeni dönemde ise Yomra ve Çarşıbaşı ilçelerimizde tespit ettiğimiz iki ayrı alanda, köpeklerimizin doğal ortamlarını sağlayacak, onların hukukunu koruyacak daha büyük yaşam alanları oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah bu iki büyük projeyi hayata geçireceğiz.”

HAYVAN SAHİPLENENE DESTEK VERİLECEK

Başkan Genç, “Bu canlarımıza özel olarak bakım merkezimizde yeni bir ünite hayata geçirdik. Bugün bismillah diyerek hizmete aldığımız bu alanımız, köpek bakım ve beslenmesini içermekle birlikte, kedilerimiz için de geçerli olacak bir mama üretim tesisini de kapsıyor. Burada üreteceğimiz mamalarla öncelikli olarak barınağımızdaki bu canlarımıza hizmet edeceğiz. Ancak Trabzon’daki hayvanseverlerimiz barınağımızdan sahiplendirme yaptığında, onlara hayvanların aşısını, küpesini, tasmasını ve mamasını, yani ihtiyaç duydukları her şeyi temin edeceğiz. Bu da çok önemli bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI GÖRDÜK

Ülke genelinde büyükşehirlerde sokak hayvanı sorununun belirgin hale geldiğini ancak Trabzon’da alenileşmediğini ifade eden Başkan Genç, “Bunun güzel bir cevabı var. Bu konuda derneklerimize çok teşekkür ediyorum; onlarla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Son beş yılda 3 bin 5 köpeğimizi sahiplendirdik ve 11 bin 880 köpeğimizi kısırlaştırdık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda zaten aktif bir ünitemiz var ama bunun yanı sıra mobil olarak ilçelerimizi gezip kısırlaştırma yapan bir aracımız da bulunuyor. Beş yılda 11 bin 880 köpeği kısırlaştırmak, Trabzon'daki popülasyonu kontrol altına almak adına attığımız en önemli adımdır. Düşünün ki bir köpek yılda iki defa, her seferinde 10 yavru doğursa, bu sayılar hızla yüz binleri bulabilir. Oysaki biz şu anda Trabzon genelinde sokakta 20-25 bin civarında köpek olduğunu öngörüyoruz. Bu da çok önemli bir çalışmaydı” dedi.

TAM ENTEGRE BİR TESİS

Başkan Genç, “Burası, sadece köpeklerin kaldığı basit bir alan değil; ameliyatı, kısırlaştırması, tedavisi, rehabilitasyonu ve hizmete aldığımız mama üretim tesisiyle tam entegre bir tesistir. Ayrıca Ortahisar'da açtığımız kliniğimizle birlikte 5 bin 643 kedinin de kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Bu çalışmaları tek başımıza yapmadık, derneklerimizle birlikte yürüttük. Bu vesileyle derneklerimize de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SAHİPSİZ KÖPEK KALMASIN

Trabzon halkına çağrı yapan Başkan Genç, “Trabzon'daki hemşehrilerime çağrım, bu köpeklerimizi ciddi manada sahiplenelim; sahipsiz köpek kalmasın, biz sahiplenelim, hep beraber sahiplenelim. Onlar bize emanet canlardır. Bakımları, aşılamaları ve gıdaları konusunda da Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte bu işi bir seferberlik niteliğinde yürüteceğiz ve bize emanet olan canların hukukunu koruyacağız inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak, Trabzon şehri ve burada bulunan hassasiyet gösteren derneklerimizle birlikte, onların gayretleriyle hem kurumsal hem de şehir olarak ülkemizde örnek bir şehir olacağız. Bu konuda iddialıyız; hem insanlarımızın canına halel gelmeyecek hem de bize emanet olan canların hukukunu sonuna kadar koruyacağız” diye konuştu.

GÜNLÜK 200 KG MAMA ÜRETİLİYOR

Başkan Genç, “Trabzon Büyükşehir Belediyemizin tesisleri başta olmak üzere sağlık merkezlerimizde ve konaklama merkezlerimizdeki organik gıda artıklarını topluyoruz, buraya transfer ediyoruz ve burada mama haline dönüştürüyoruz. Bu tesis, sıfır atık anlayışına uygun bir şekilde çalışıyor ve günlük 200 kilogram üretim kapasitesine sahip. Şu anda barınağımız için bu miktar fazlasıyla yeterli, ancak ihtiyaç doğrultusunda kapasitemizi artırabileceğiz. Bu konuda da gereken adımları atacağız” dedi.