İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Vuslat'a erişini anma günü Şeb-i Arûs'u bir kültür buluşmasına dönüştürerek İstanbul'un farklı mekânlarında konserler, sema törenleri ve paneller düzenliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Şeb-i Arûs etkinliklerini bu yıl şehrin dört bir yanına taşıyor.

Etkinlikler; Artİstanbul Feshane, İBB Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, İBB Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi ve Sultanahmet'teki Sıbyan Mektebi gibi tarihî mekânlarda izleyicilerle buluşacak.

5 Aralık Cuma günü saat 18.30'da Sıbyan Mektebi'nde başlayacak programda, besteci ve ney sanatçısı Mustafa Hakan Alvan eşliğinde 'Mevlevi Müziği Üzerine' dinleti ve söyleşi düzenlenecek. Etkinlikte, Mevlevî müziğinin Türk musikisi üzerindeki etkileri ve mevlevîhanelerde üretilen eserler ele alınacak; ney enstrümanı ile âyin-i şerif formundan taksimlere kadar geleneksel Mevlevî müziği örnekleri sahnelenecek.

ÖNE ÇIKAN KONSERLER VE AYİN-İ ŞERİFLER

Artİstanbul Feshane'de 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de 'Yegâh Âyin-i Şerîfi' yeniden icra edilecek. Osmanlı döneminde bestelenip uzun süre kayıp kabul edilen eser, modern kayıt teknikleriyle gün yüzüne çıkarılarak İBB Orkestra tarafından sahnelenecek. Feyzullah Çelebi konseri 14 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde, İstanbul Sema Grubu'nun Suzidilâra Mevlevî Ayini ve Sema Töreni 17 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, aynı akşam ve saatte Hüseyin Fahreddîn Dede'nin Acemaşîran Mevlevî Âyin-i Şerîfi'nin sunulacağı 'Bab-ı Mevlevî Topluluğu ile Şeb-i Arûs' İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde olacak.

İBB, 9-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'un önde gelen Galata, Yenikapı, Bahariye ve Kasımpaşa Mevlevîhanelerine geziler düzenleyerek katılımcılara Mevlevî kültürünü yerinde deneyimleme fırsatı sunacak.

13 Aralık Cumartesi günü ise Mevlevîlik kültürünün İstanbul şehir hayatındaki yansımaları üzerine panel ve söyleşi gerçekleştirilecek. Panele Celalettin Çelik, Mustafa Batuhan Bozkurt ve Mehmet Hakan Kekeç katılacak, panelin ardından Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Prof. Dr. Baha Tanman tarafından Mevlevîliğin kültür, sanat ve düşünce hayatındaki etkileri aktarılacak. Panel sonrası Yansımalar Konseri ile katılımcılar, Mevlevî müziğinin özel repertuvarıyla unutulmaz bir içsel yolculuğa davet edilecek.

İstanbul'da Şeb-i Arûs etkinlikleri, Mevlânâ'nın insanlığı kucaklayan öğretilerini yeniden hatırlatmayı ve İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katmayı amaçlıyor.