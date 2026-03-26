Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 26-29 Mart tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Trabzon Günleri'nde kentin kültürel mirasını, turizm değerlerini ve projelerini İstanbullularla buluşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

TRABZON (İGFA) - İstanbul Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Trabzon Günleri, 26-29 Mart tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Günleri kapsamında kuracağı stantta kültür yayınlarını, turizm destinasyon noktalarını, gastronomisini ve hayata geçirilen projelerini İstanbulluların ilgisine sunacak.

Etkinliğin 27 Mart'taki açılış programına katılacak olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da yaşayan Trabzonlu hemşehrileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

KARADENİZ RÜZGARI SAHNEYE TAŞINACAK

Dört gün sürecek etkinlikte sahne programları da yer alacak. Cuma günü protokol açılışının ardından Mihralim, Hami Bakan, Anıl Yılmaz ve Efe Karagüzel sahne alacak. Cumartesi günü Otçu Yürüyüşü ile başlayacak programda Hamit Çakıcı, Pelin Karaağaçlı, DJ Sibel ve Mesut Çakır sahneye çıkacak. Pazar günü ise Hilmi Kara, Aykut Özer, Uğur Albayrak ve Yücel Aktaş gibi isimler etkinlikte yer alacak.