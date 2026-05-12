Milli Savunma Bakanlığı, geri dönüştürülen plastik kapaklarla temin edilen 108 tekerlekli sandalyenin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Dağıtımın Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, çalışmanın dayanışma ve toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneği olduğu vurgulandığı paylaşımda, dayanışma, duyarlılık ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür edildi.