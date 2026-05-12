Ağrı'da Doğubayazıt'ta meslek odaları arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaret kapsamında, esnafın mevcut durumu ve ilçenin ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Güney Erdoğan ile Doğubayazıt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Alkan, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can'ı makamında ziyaret etti. İlçede faaliyet gösteren meslek odaları arasında dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, esnafın mevcut durumu, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette, Doğubayazıt'ın ekonomik potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi, esnafın desteklenmesi, ticaret hacminin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Oda başkanları, ilçenin ekonomik gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, esnafın karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, ilçedeki kurumların ortak hareket etmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Güney Erdoğan ise oda başkanları arasındaki dayanışmanın ilçeye olumlu katkılar sağlayacağını kaydederek, iş birliği çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Görüşmede ayrıca esnaf ve iş dünyasının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecek projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.