Giresun Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kent genelindeki çalışmalarına hız verdi. Şehrin dört bir yanında sahaya çıkan ekipler, özellikle parklar, yeşil alanlar ve yol kenarlarında yoğun mesai harcıyor.

GİRESUN (İGFA) - Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla hem kent estetiğinin korunması hem de vatandaşların daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte hızla uzayan otların oluşturduğu olumsuz görüntünün önüne geçmek amacıyla birçok noktada eş zamanlı çalışma gerçekleştiriliyor.

Düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdüren ekipler, şehir genelindeki yeşil alanları daha modern ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise yaz boyunca bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde sürdürüleceğini bildirdi.