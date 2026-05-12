Edirne'de Keşan Kent Konseyi Başkanı Uz. Dr. Uğur Özdağlı, İzzetiye, Aşağızaferiye ve Yeni Mahalleler üçgeninde ormanlık alanda planlanan taş ocağı kapasite artışı projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak projeye sert tepki gösterdi. Özdağlı, kapasite artışının yalnızca bir madencilik faaliyeti olmadığını, 'Keşan'ın yaşam kültürünü, halk sağlığını ve doğal dengesini tehdit eden bir girişim' olduğunu söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Uz. Dr. Uğur Özdağlı, mevcut yıllık 20 bin tonluk üretim kapasitesinin 380 bin tona çıkarılmasının bölge üzerinde geri dönülmez etkiler oluşturacağını belirterek, artışın yoğun patlatma faaliyetlerini de beraberinde getireceğini ifade etti. Özdağlı açıklamasında, projenin Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Birimler Yüksekokulu'na yaklaşık 500 metre, Sağlık Meslek Yüksekokulu'na 700 metre ve Keşan Devlet Hastanesi'ne bin 300 metre mesafede planlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'BELEDİYE SINIRI BAHANESİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ'

Patlatmaların yalnızca gürültü değil, bina güvenliği ve akademik düzen üzerinde de risk oluşturacağını belirten Özdağlı, toz bulutlarının şehir merkezine ve sağlık tesislerine ulaşarak halk sağlığını tehdit edeceğini dile getirdi. Projenin belediye mücavir alanı dışında olduğu yönündeki değerlendirmelere de tepki gösteren Özdağlı, 'Sınırların dışında olması tozun, sarsıntının ve trafik yükünün duracağı anlamına gelmez' dedi.

Açıklamada, taşınacak yaklaşık 380 bin tonluk malzemenin Kaletepe Caddesi üzerinden şehir içi trafiğe yük bindireceği, ağır tonajlı araçların altyapıya zarar vereceği ve trafik güvenliğini riske atacağı ifade edildi. Ormanlık alan içinde planlanan projenin binlerce ağacın kesilmesine yol açacağını belirten Özdağlı, bölgedeki ekosistemin zarar göreceğini ve yeraltı su dengelerinin bozulacağını söyledi. Nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının da risk altında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Yenimuhcir Belediyesi'nin içme suyunu sağlayan 7 su kuyusunun proje sahası içinde kaldığını belirten Özdağlı, DSİ'nin bu durumu göz ardı ettiğini öne sürdü.

'KEŞAN'IN GELECEĞİ SAHİPSİZ DEĞİL'

Özdağlı açıklamasında, 'Bizler halkın sağlığını, gençlerimizin eğitim hakkını ve doğamızın mirasını bir şirketin kâr hırsına feda etmeye niyetli değiliz. Keşan'ın girişinde bir dinamit deposu ve toz kaynağı istemiyoruz.' diyerek, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak toplantıya mahalle muhtarlarını, belediye temsilcilerini, hukukçuları ve sivil toplum kuruluşlarını davet etti.