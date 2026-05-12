SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek ve merak duygularını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nin ilk dersi Adapazarı SGM'de gerçekleştirildi. Bilim Çocuk dergilerini inceleyen öğrenciler, maket ve etkinlik çalışmalarıyla hem öğrendi hem de bilimin renkli dünyasıyla buluştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Genç Düşünürler Bilim Atölyesi' ilk dersini gerçekleştirdi. Çocukların bilimle erken yaşta tanışmasına, merak duygularını keşfe dönüştürmesine ve sorgulayan, üreterek öğrenen bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak atölyede öğrenciler bilimin renkli dünyasıyla buluştu.

BİLİMLE DOLU İLK DERS

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen ilk derste öğrenciler, Bilim Çocuk dergilerini inceleyerek farklı maket ve etkinlik çalışmaları yaptı. Atölye kapsamında şifre çözme oyunu oynayan çocuklar, örüntü ve blok bulma etkinlikleriyle dikkat ve problem çözme becerilerini geliştirdi. Kaktüs boyama ve çizim çalışmalarıyla da eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, bilimi oyun ve sanatla birlikte deneyimledi.

Atölyenin son bölümünde programa Sakarya Üniversitesi Teknofest Topluluğu öğrencileri de eşlik etti. Topluluk öğrencileri tarafından gerçekleştirilen robot köpek gösterisi çocukların yoğun ilgisini çekerken, öğrenciler teknolojiyle yakından tanışma fırsatı buldu.