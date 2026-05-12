Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirli kadınları kültür ve tarih yolculuğunda buluşturmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe gezileri kapsamında Gazipaşa Mahallesi sakini kadınlar Sivrihisar'a, Boyacıoğlu Mahallesi kadınları ise Frig Vadileri'ne uğurlandı. Başkan Ünlüce, gezi öncesinde kadınlarla bir araya gelerek keyifli bir yolculuk temennisinde bulundu.

Gazipaşa Mahallesi sakinleri, tarih ve kültürle iç içe geçen Sivrihisar gezisinde birbirinden önemli durakları ziyaret etti. Gezi rotasında Metin Yurdanur Açıkhava Müzesi, Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası, Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi, Sivrihisar Tarihi Evleri, Alemşah Türbesi ve Ulu Camii yer aldı.

Kadınlar ayrıca Zaimağa Konağı, Sivrihisar Kilim Müzesi, Nasreddin Hoca Anıt Parkı, Hazinedar Camii, Kurşunlu Camii, Kılıç Mescid Minaresi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Arastalar Çarşısı'nı da gezerek ilçenin tarihi ve manevi atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Tarihi sokaklarda geçmişe yolculuk yapan katılımcılar, Sivrihisar'ın kültürel mirasını ilgiyle keşfetti.

Kültürel gezi, yöresel lezzetlerle de taçlandı. Kadınlar, Sivrihisar'ın meşhur bamya çorbası başta olmak üzere birçok yöresel tadı deneyimleyerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşadı.

Boyacıoğlu Mahallesi sakinleri ise Frig Vadileri gezisinde Eskişehir'in binlerce yıllık tarihine tanıklık etti. Kadınlar; Seyit Battal Gazi Külliyesi, Gerdekkaya Mezar Anıtı, Areyatis Anıtı, Midas Anıtı, Yazılıkaya ve Kümbet Vadisi gibi önemli noktaları gezerek Frig uygarlığının izlerini yerinde görme şansı elde etti. Doğal güzelliklerle tarihin iç içe geçtiği gezi boyunca kadınlar bol bol fotoğraf çekerek keyifli anılar biriktirdi.

Geziye katılan kadınlar, kendilerine sunulan bu anlamlı organizasyon için Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.