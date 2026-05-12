BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak için haşereyle mücadele çalışmalarını 20 ilçede aralıksız sürdürüyor.

Yaz sezonunda özellikle larva ve uçkun haşerelere yönelik yoğun bir mücadele programı uygulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Şefliği ekipleri, 20 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Mevsimsel şartlar dikkate alınarak yıl boyunca aralıksız devam eden mücadele çalışmalarını yaz aylarında yoğunlaştıran ekipler; sulak alanlar, dere yatakları, durgun su birikintileri ve potansiyel üreme noktalarında düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlaçlama faaliyetlerinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise bu çalışmaların dört mevsim sürdürülmesi nedeniyle haşere yoğunluğunda azalma olduğuna dikkat çekti.

YENİ NESİL UYGULAMALARLA ETKİN MÜCADELE

Haşerelerin üreme alanlarının tespiti ve kontrolü için kış aylarında fosseptik, logar ve kanal hatlarında düzenli kanal sisleme uygulamaları gerçekleştiren ekipler, haşerelerin popülasyonunu kontrol altına alıyor.

Kullanılan biyosidal Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünlerle ilaçlama faaliyeti gerçekleştiren 104 ilaçlama personeli, 18 ekip sorumlusu ve 58 araç ile 238 farklı ekipman kullanılarak sahada etkin bir mücadele veriliyor.

20 ilçede bir yılda 615 binden fazla karasinek kaynağına ilaçlama yapan ekipler, 285 hektarlık alanda da drone ile son teknoloji ilaçlama gerçekleştirdi. 61 bin 660 yeşil alan ise detaylı olarak ilaçlandı.

Bu yıl ilk defa elektrikli kasalı araç ve ULV sistemi projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özellikle dar alanlar, park ve yoğun yerleşim bölgelerinde de hızlı ve çevreci bir mücadele sürdürecek.