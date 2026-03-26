Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kent Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Şehrimizin yeni buluşma noktası olacak Kent Meydanı projemizi adım adım takip ediyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı'nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Bugün, Kent Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Birçok imalatın büyük oranda tamamlandığı Çayırova Kent Meydanı'nda inşa edilen camiinin dış cephe kaplamalarında sona gelindi. Ayrıca cami minaresinin dış cephe kaplamaları da tamamlanmak üzere. Alçı vitra işçilik çalışmalarının da devam ettiği, Çayırova Kent Meydanı'nda peyzaj ve çevre düzenlemeleri de hız kazanmış durumda. Bununla birlikte meydanın çevresini kaplayan dış cephe duvarlarının da yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı.

'ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ'

Şehrin yeni kalbi olacak ve Çayırova'ya kimlik kazandıracak Çayırova Kent Meydanı projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi; 'Şehrimizin yeni buluşma noktası olacak Kent Meydanı projemizi adım adım takip ediyor, her ayrıntısını titizlikle değerlendiriyoruz.'

25 BİN METREKARE ALANA KURULUYOR

Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova'nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.