Zonguldak Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Kızlar Plajı'nda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda yaz sezonu öncesi hazırlık çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında plaj alanında bakım, onarım ve çevre düzenleme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kızlar Plajı'nda ekipler; yürüyüş alanları, oturma bölümleri, çevre düzenlemeleri ve genel kullanım alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Plajın yeni sezona hazır hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, hemşehrilerin yaz sezonunda plajdan daha güvenli ve düzenli bir şekilde faydalanabilmesi için sahada yoğun mesai harcarken, alanın estetik görünümünün güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de gerçekleştiriliyor.

Zonguldak Belediyesi, kentin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Kızlar Plajı'nı yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.