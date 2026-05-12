Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Göktürk’te bulunan Afet Eğitim Merkezi’nde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine verilen uygulamalı eğitimlerde yangın söndürmeden arama kurtarmaya kadar birçok konuda pratik deneyim kazandırıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, arama kurtarma ve risk azaltma faaliyetleri dışında İl AFAD koordinesinde ilçedeki afet farkındalık düzeyini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurduğu Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) tarafından okullarda, kamu kurumlarında ve iş yerlerinde temel afet bilinci, afet anında doğru davranış şekilleri ve ilk müdahale konularında eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda Göktürk’te bulunan Eyüpsultan Belediyesi Afet Eğitim Merkezi’nde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine “Afet Hemşireliği” dersi kapsamında uygulamalı saha eğitimi verildi.

Program kapsamında angın söndürme teknikleri, barınma uygulama çalışması, iletişim becerileri ve takım çalışması, yangın ve hafif kentsel arama kurtarma uygulama çalışması, arama kurtarma ve malzeme ekipman tanıtım uygulamalarıyla katılımcılara pratik eğitim imkânı sunuldu.