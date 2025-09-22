Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çaykara'nın Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun mesaiye başladı.

Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası’nda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yolu ulaşıma açtı. Çaykara’nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı Grup yolunda da kar temizleme çalışması yapıldı.

YAYLA YOLLARINI KULLANMAYIN

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamalarını ve acil durumlarda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’mizin (TİKOM) Alo 153 hattına ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz.”