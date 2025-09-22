Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde yürüttüğü içme suyu yatırımlarıyla su kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kaynarca’da iki önemli içme suyu hattı projesini eş zamanlı olarak tamamladı. 6 mahalleyi etkileyen çalışmalar kapsamında bölgeye toplamda 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı. Yeni hat, ilçenin su kayıp oranlarını da minimum seviyeye indirecek.

Kaynarca’da 2 bin metrelik Başoğlu–Arifağa hattının yenilenmesi ve Karamanlar, Kırktepe, Osmanlı ve Güven mahallelerini kapsayan bin 200 metrelik yeni hat imalatıyla ilçenin içme suyu altyapısı kalıcı şekilde güçlendirildi. Projeler sayesinde basınç düşüklükleri giderildi, kayıp-kaçakların önlenmesiyle mevcut kaynakların korunması sağlandı.

BAŞOĞLU – ARİFAĞA HATTI YENİLENDİ

Başoğlu Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 300 metreküplük Arifağa İçme Suyu Deposu ile 100 metreküplük Başoğlu Deposu arasındaki 2 bin metrelik isale hattı tamamen yenilendi. Yeni hatla birlikte basınç düşüklükleri giderildi, kayıp-kaçaklar minimum seviyeye indirildi.

DÖRT MAHALLEYE YENİ İÇME SUYU HATTI

Karamanlar, Kırktepe, Osmanlı ve Güven mahallelerinde ise 600 metreküplük Sarıbeyli İçme Suyu Deposu’ndan sağlanan kaliteli içme suyu için bin 200 metrelik yeni hat inşa edildi. Böylece dört mahalleye kesintisiz su temini garanti altına alındı.

“SU KAYIPLARINI ÖNLEYECEK PROJELER HIZLA DEVAM EDİYOR”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kaynarca’da eş zamanlı olarak tamamladığımız iki projeyle 6 mahallede içme suyu altyapısını uzun vadeli bir şekilde güçlendirdik. Kuraklıkla mücadele ettiğimiz bu dönemde en büyük önceliğimiz suyun tasarruflu kullanılması ve mevcut kaynaklarımızın korunmasıdır. Kayıp-kaçak oranlarını minimuma indiren projelerimiz Sakarya’nın tüm ilçelerinde hızla devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.