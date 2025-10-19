Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, teknoloji takımları ve gençlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına, teknik ekipman, malzeme ve lojistik destek sağlamayı sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin hayata geçirdiği proje ve çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Öğrenci Kulüpleri Destek Birimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, teknoloji takımları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kuruyor ve yapılan çalışmalara destek sağlanıyor.

Birimin koordinasyonunda bugüne kadar Uzay Kulübü, Creatiny Kulübü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü, Yapay Zeka Kulübü, Hangar Topluluğu, Endüstri Mühendisliği Kulübü, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü ve Enerji Teknolojileri Topluluğu olmak üzere 8 teknoloji kulübü ile bu kulüplere bağlı 28 takım ile çalışma gerçekleştirildi.

Ayrıca; Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi bünyesindeki 45 sosyal kulübe de destekler devam ediyor. Üniversite kulüplerinin yanı sıra gençlerin oluşturduğu AİSEC Gençlik Organizasyonu, T3 Vakfı, Genç Kızılay İl Başkanlığı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Genç İnşaat Mühendisleri Odası ve Uluslararası Öğrenci Derneği İl Sorumluları gibi kurum ve oluşumlarla da ortak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor.

YOLLARINI AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan gençlerimizin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Eğitimde ilerlemeyi çok önemsiyoruz. Teknoloji kulüplerine ve sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz destekle gençlerimizin başarılarına katkı sunuyoruz' denildi. Ayrıca KTÜ ile öğrencilere yönelik bir iş birliği protokolü hazırlanması planlanıyor.

DESTEK VERİLEN TAKIM VE KULÜPLER ÖDÜL AVCISI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kulüp ve takımlar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde ediyor. Creatiny Roket Takımı TT Fest 2024'te Serbest Kategori ikincisi, Creatiny Rover Takımı Anatolian Rover Challenge 2024'te birinci ve ikinci, Creatiny Su Altı Takımı ise Mısır'daki yarışmada ikinci olarak 'En İyi Tasarım' ve 'İnovasyon' ödüllerini kazandı.

Teknofest 2024'te Creatiny Hyperloop Takımı birinci olurken, İnsansız Deniz Aracı Takımı Türkiye birinciliği ve Jüri Özel Ödülü aldı. Hangar Takımı finalist, KATOT Takımı TT Fest 2024'te Jüri Özel Ödülü sahibi, Creatiny Su Üstü Ekibi ise KTÜ Proje Pazarı 2024'te ikinci oldu. 2025'te Enerji Teknoloji Topluluğu, Shell-Eco Marathon & Teknofest Efficiency Challenge'da Avrupa altıncısı ve Türkiye ikincisi; Katot Takımı Teknofest Robotaksi Yarışması'nda En Özgün Yazılım Ödülü birincisi; Creatiny Teknoloji Topluluğu UGVC Mısır yarışmasında beşincisi; Creatiny Hyperloop Takımı TÜBİTAK yarışmasında şampiyon; Creatiny Dikey İnişli Roket Takımı Türkiye üçüncüsü, Robolig Takımı ise Türkiye beşincisi oldu.