Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesine bağlı Benlitaş Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Genç, mahalleye yol, su ve otobüs sözü verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ın Benlitaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Genç'e Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Hüseyin Altuntepe, Mahalle Başkanı Erol Dil, Benlitaş Mahalle Muhtarı Ali Çolak, Adacık Mahalle Muhtarı Eyüp Çolak ve Akçaabat Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdullah Sevim eşlik etti. Şehir genelinde olduğu gibi Akçaabat'ta da altyapı, ulaşım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Genç, vatandaşların taleplerinin hizmet politikalarının merkezinde yer aldığını ifade etti.

'HİZMET ÇITASINI YÜKSELTECEĞİZ'

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Genç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle halkıyla yaptığı toplantıda vatandaşların taleplerini tek tek not alan Başkan Genç, 'Bizim için en önemli ölçü vatandaşımızın memnuniyetidir. Akçaabat'ta birlik ve dayanışma içinde hizmet çıtasını daha da yükselteceğiz' dedi.

'HİZMET ETMEK NASİP İŞİDİR'

Başkan Genç, 'Cenab-ı Allah hizmet etmeyi nasip ederse yapabilirsiniz. Bize de nasip oldu. Koltuklarda oturmak ya da bahane üretmek için seçilmedik. Bu toprakların evladıyız. Zaman hızla geçiyor, biz de bu zamanı hizmetle değerlendirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'SU SORUNU ÇÖZÜLECEK'

Benlitaş'ta yol, su ve otobüs konularında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Belediye başkanımızla ilk toplantılarımızda Akçaabat'ta iki önemli su sorunundan bahsetmiştik: Biri Söğütlü, diğeri Adacık. Çok şükür, bu sorunları çözdük. İnşallah kısa zamanda açılışlarını da gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar birçok hizmet yaptık ama her zaman daha iyisini hedeflemeliyiz. Epey mesafe katettik, bunu da görmek lazım.'

'YOL, SU VE OTOBÜS KONUSUNDA ADIM ATIYORUZ'

'Benlitaş mahallemizde yol, otobüs ve su konusu gündeme geldi. Otobüs sorununu çözeceğiz. Kolaycılığa kaçmıyoruz. Bu yolu Büyükşehir'in yol ağına dahil ederek hemen çalışmalara başlayacağız. Elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Su ve yol konularında da kısa sürede gerekli adımları atacağız.'

BAŞKAN EKİM'DEN TEŞEKKÜR

Yaptıkları çalışmalarda her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini gördüklerini vurgulayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür etti.