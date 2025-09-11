Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 18 ilçede toplam 4 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti desteğinde bulundu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 18 ilçede 4 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Eğitime yapılan katkı geleceğe en büyük yatırımdır" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere destek elini uzattı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, 18 ilçede toplam 4 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Ana sınıfı, ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik eğitim materyalleri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere teslim edildi.

SEFERBER OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Eğitime yapılan her katkı geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı bizim için en büyük motivasyondur. Onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu. Öğrenciler ve velileri, yapılan destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.