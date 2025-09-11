Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kursiyere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en güçlü ücretsiz yaygın eğitim markalarından olan KO-MEK, 15 Eylül Pazartesi günü yeni dönem kayıtlarıyla kurs merkezlerinde hayat boyu öğrenme yolculuğunu sürdürecek.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK, Kocaeli’nin dört bir yanına yayılan 43 kurs merkezi ve yüzlerce branşta açtığı eğitimlerle her yaştan bireye fırsat eşitliği sunuyor.

El sanatlarından yabancı dillere, bilişim teknolojilerinden meslek edindirmeye kadar geniş yelpazede derslerin verildiği KO-MEK’te kursiyerler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de meslek sahibi olma imkânı yakalıyor.

ZÜMRE TOPLANTILARIYLA HAZIRLIKLAR TAMAM

Yeni dönem öncesinde KO-MEK’te görev yapan eğitmenler, zümre toplantıları gerçekleştirerek branş bazında müfredatları gözden geçirdi, ders içeriklerini güncelledi. Eğitimlerin daha verimli ve hedef odaklı olması için yapılan bu toplantılar, yeni dönemin planlı ve güçlü başlamasına katkı sundu.

Yeni dönem öncesinde KO-MEK Leyla Atakan Kültür Merkezlerini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek, eğitmenlerle ve kurs yöneticileriyle bir araya geldi. Malkoç, KO-MEK’in kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımında üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek, yeni dönemde de bu katkıların artarak devam edeceğini vurguladı.

KURS MERKEZLERİNDE EKSİKLER GİDERİLDİ

KO-MEK ayrıca fiziki imkânları güçlendirmek için önemli adımlar attı. Kurs merkezlerinin alt yapıları yenilenerek eksikler giderildi, sınıflar, atölyeler ve donanımlar elden geçirildi. Böylece kursiyerler, daha modern ve konforlu ortamlarda eğitim alabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle tamamen ücretsiz verilen eğitimler, vatandaşların ekonomik yük oluşturmadan kendini geliştirmesini sağlıyor. KO-MEK’te eğitim almak isteyenler, 15 Eylül’den itibaren KO-MEK’in resmi internet sitesi üzerinden veya kurs merkezlerine şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Kurulduğu günden bu yana bir milyonu aşkın kursiyere eğitim veren KO-MEK, Kocaeli’de sosyal yaşamın en güçlü aktörlerinden biri haline geldi. 15 Eylül’de başlayacak olan yeni dönemin de büyük ilgi görmesi bekleniyor.