Reel sektörün net döviz açığı Temmuz'da 210,8 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri varlıklardan daha hızlı arttı.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın yayımladığı Temmuz 2026 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri tablosuna göre, firmaların net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya kıyasla arttı.

Haziran 2026 verilerine göre temmuz ayında varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar, yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon dolar yükseldi. Böylece net döviz pozisyonu açığı 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Haziran ayına göre 5 milyar 27 milyon dolar arttı.

VARLIKLARDA İHRACAT ALACAKLARI ÖNE ÇIKTI

Temmuz döneminde varlık dağılımında en dikkat çeken artışlar; ihracat alacaklarında 2 milyar 175 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduatta 1 milyar 74 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımlarında 607 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ise Türev varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar azalırken, menkul kıymetler de 29 milyon dolar geriledi.

Bu değişimlerin etkisiyle toplam varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar yükseldi.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE TÜREV KALEMLER VE KREDİLER ARTTI

Yükümlülük tarafında artışlar; Türev yükümlülüklerde 3 milyar 472 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde 2 milyar 80 milyon dolar, ithalat borçlarında 1 milyar 147 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 607 milyon dolar oldu.

Buna bağlı olarak toplam yükümlülükler 7 milyar 306 milyon dolar arttı.

KISA VADELİ POZİSYONDA DA AÇIK SÜRÜYOR

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, temmuz ayında yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 220 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 861 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 807 milyon dolar, uzun vadeli krediler 947 milyon dolar artış gösterdi.

Temmuz 2026 itibarıyla kısa vadeli varlıklar 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 147 milyar 397 milyon dolar oldu.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyonu, Haziran ayına göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak hesaplandı.