TÜİK verilerine göre, 2025 Mayıs’ta ticaret satış hacmi yıllık yüzde 19,2, perakende satış hacmi yüzde 17,7 artarken, aylık bazda sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 1,6 yükseliş kaydedildi. Perakende satış hacminde bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları yüzde 36,1 değişim gösterdi.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin ticaret ve perakende satış hacmi verilerini açıkladı.

Ticaret satış hacmi (2021=100), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış gösterdi. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı yüzde 17,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 20,2, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 17,7 büyüdü.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 3,3 artış kaydederken, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti yüzde 1,5, toptan ticaret yüzde 4,3 ve perakende ticaret yüzde 1,6 yükseldi.

TÜİK’in verileri, ticaret ve perakende sektörlerinde hem yıllık hem de aylık bazda güçlü bir büyüme trendinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Özellikle toptan ticaretteki yüzde 20,2’lik yıllık artış, sektördeki dinamizmi gözler önüne seriyor.