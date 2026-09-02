İstanbul'da Silivri'nin kıyı atmosferinden Şile'nin ormanlarına, Tarihi Yarımada'nın kültürel mirasından Beykoz'un yeşiline uzanan Tour of İstanbul, 3-6 Eylül'de kenti spor, kültür, gastronomi ve doğayla buluşturacak.

İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun organizasyonuyla; İstanbul Valiliği koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Shimano'nun katkılarıyla dördüncü kez düzenlenen Tour of İstanbul 2026, 3-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un farklı coğrafyalarını dünya bisiklet sahnesiyle buluşturacak. UCI Europe Tour 2.1 takviminde yer alan yarışta 16 profesyonel takım, dört gün boyunca toplam 408,7 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Tour of İstanbul, yarış heyecanının ötesinde, şehrin çok katmanlı destinasyon kimliğini görünür kılan bir İstanbul hikâyesi sunuyor. Avrupa Yakası'nın Trakya'ya açılan kırsal rotaları, Karadeniz kıyısının sayfiye kültürü, Tarihi Yarımada'nın benzersiz mirası ve Boğaz'ın yeşil dokusu aynı organizasyonda buluşuyor. Böylece İstanbul; yalnızca tarihî yapılarıyla değil, yerel lezzetleri, zanaatları, sahil yaşamı, köyleri ve doğal alanlarıyla da ulusal ve uluslararası izleyicilerin karşısına çıkıyor.