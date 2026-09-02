TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında deplasmanda Fenerbahçe Tarfin'e 83-78 mağlup olsa da parkede iyi bir prova verdi.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu hazırlıklarına devam eden TOFAŞ, dördüncü hazırlık maçında Fenerbahçe Tarfin ile kozlarını paylaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça karşılaşmaya Shavar Reynolds, Zach Nutall, Bryce Jones, Emirhan Serbest, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk bölümde Terrell Carter ve Bryce Jones'un sayılarıyla 4-7 öne geçerken, Sadık Kabaca, Zach Nutall ve Bryce Jones'ın basketleri 9. dakikada durumu 16-16 eşitledi ve çeyrek bu skorla sonuçlandı. İkinci periyodun başında Treshawn Thurman ve Jamuni Mcneace'in basketleriyle 22-23 öne geçmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Terrell Carter, Zach Nutall, Efe Postel ve Bryce Jones ile karşılık vermeye devam etse de soyunma odasına 37-35 geride girdi.

Üçüncü periyoda Bryce Jones ve Thurman'ın sayılarıyla hızlı başlayan Bursa ekibi, 22. dakikada 42-44 öne geçerken, rakip sayılarına engel olamayınca 27. dakikada 51-46 geriye düştü. Son çeyreğe 59-52 geride giren TOFAŞ, periyodun başında Thurman'ın sayılarıyla 5-0'lık seri bularak farkı 2'ye çekti: 59-57. Mcneace, Bryce Jones, Thurman ve Zach Nutall'ın basketleriyle bitime 5.44 kala 66-68 üstünlük sağlayan Mavi Yeşilliler, Zach Nutall'ın sayılarıyla bitime 3.33 kala skoru 70-73 yaptı. Ancak son bölümde rakip üçlüklerine engel olamayan TOFAŞ, parkeden 83-78 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin karşısında TOFAŞ'ta Tre'shawn Thurman 19 sayı; Zach Nutall 13 sayı; Bryce Jones 12 sayıyla oynarken; Terrell Carter 8 sayı; Jamuni Mcneace 8 sayı; Shavar Reynolds 6 sayı; Efe Postel 4 sayı; Emirhan Serbest 4 sayı; Sadık Emir Kabaca 2 sayı; Karahan Efeoğlu 2 sayıyla katkı verdi.

2026-2027 Sezonu hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2 Eylül Çarşamba günü (BUGÜN) kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek ve 12 Eylül'e kadar sürecek kampta 4 hazırlık maçı oynayacak.